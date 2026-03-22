La Curva della Roma ricorda Guerini: le immagini
Nel corso di Roma-Lecce, la Curva Sud ha ricordato Guerini con uno striscione
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Il 24 marzo 2021 ci lasciò Daniel Guerini a causa di un tragico incidente: proprio nella giornata di ieri avrebbe compiuto 24 anni.
La Curva della Roma ricorda Daniel Guerini
Nel corso di Roma-Lecce, in Curva Sud è apparso uno striscione dedicato a Daniel Guerini: “Continui a vivere nel ricordo del tuo meraviglioso sorriso, puro e sincero…Buon compleanno dolce Guero”.