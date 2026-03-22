La Fiorentina ferma l’Inter sul pareggio: Ndour risponde a Pio Esposito

Con la gara di questa sera tra Fiorentina e Inter si conclude la trentesima giornata di Serie A, adesso ci sarà la sosta per le Nazionali, l’Italia sarà impegnata ai playoff per accedere ai Mondiali.

Pallone Serie A - Proietto

Fiorentina-Inter

La gara si sblocca dopo un minuto: Barella serve Pio Esposito che di testa insacca in rete. La Fiorentina sfiora il pari in due occasioni, prima con Gudmundsson e poi con Kean. Nella ripresa, dopo un po’ di pressione i viola pareggiano i conti con Ndour. Nell’ultima azione, l’Inter sfiora il gol con Pio Esposito, De Gea è bravo a farsi trovare pronto. Adesso Milan e Napoli sono dietro rispettivamente di 6 e 7 punti.