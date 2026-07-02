Manifestazione Laziali, gli organizzatori: "Sarà la più grande mai realizzata da una tifoseria italiana"

La Lazio si prepara a vivere una delle giornate più delicate degli ultimi anni. Nel pomeriggio di oggi è infatti in programma la grande protesta dei tifosi biancocelesti, con un corteo che partirà da Ponte Milvio alle ore 17:30 per raggiungere Piazzale Ankara, ai piedi della Curva Sud dello Stadio Flaminio, l'impianto che la società vorrebbe riportare al centro del proprio progetto.

L'obiettivo degli organizzatori è ambizioso: superare quota 20 mila partecipanti e trasformare la manifestazione in quella che viene definita come "la più grande protesta della storia delle tifoserie italiane".

Il motto scelto per l'iniziativa è "La libertà è una conquista". Il corteo dovrebbe proseguire fino a tarda notte e vedrà la presenza, tra gli altri, anche dei tifosi biancocelesti Briga e Tommaso Paradiso.

La protesta dei tifosi: l'appello della Curva

L'invito è stato rivolto indistintamente a tutti i sostenitori della Lazio, sia a chi ha deciso di non sottoscrivere l'abbonamento sia a chi, pur contestando la gestione del presidente Claudio Lotito, sceglierà comunque di farlo.

Nelle ultime ore il tifo organizzato ha rilanciato l'appello attraverso i social:

"Tutti con bandieroni, stendardi, fumogeni e torce, portate i vostri figli: diranno io c'ero".

L'intenzione è quella di dare vita a una manifestazione che possa lasciare il segno nella storia del tifo biancoceleste.

Il club continua a lavorare: Calveri, settore giovanile e abbonamenti

Parallelamente alla protesta, come riportato da Il Messaggero, la società continua a portare avanti la propria attività.

Due giorni fa il segretario generale Armando Calveri ha effettuato un'ispezione a Reggio Calabria per verificare le condizioni del centro sportivo Sant'Agata e dello stadio Granillo. Una visita che ha generato numerose critiche sui social, alle quali lo stesso dirigente ha risposto sottolineando come il proprio lavoro non rappresenti una distrazione rispetto agli impegni con la Lazio.

Calveri ha spiegato che trasformare quella presenza in una presunta mancanza di attenzione verso il club significa forzare la realtà e non comprendere il lavoro quotidiano di una struttura societaria complessa, ribadendo anche il proprio forte senso di appartenenza ai colori biancocelesti.

La tensione, però, resta elevata.

Secondo quanto filtra, la conferenza stampa di presentazione potrebbe essere rinviata di qualche giorno perché le strutture necessitano ancora di alcuni interventi.

Nel frattempo prende quota anche l'ipotesi di Gianluca Grassadonia come possibile allenatore, con il passaggio dalla squadra femminile a una formazione di Serie D con l'obiettivo di vincere il campionato.

Sul fronte del settore giovanile, invece, è arrivato l'addio di Cristian Ledesma, che non guiderà l'Under 17. L'ex centrocampista ha comunicato la propria decisione attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Un'altra figura che lascia il mondo biancoceleste dopo il recente rifiuto di Angelo Peruzzi, una scelta che aveva già fatto molto discutere.

Infine, nei prossimi giorni verrà presentata la nuova campagna abbonamenti della Lazio. La società starebbe preparando alcune iniziative dedicate ai tifosi, anche se resta concreto il rischio che questa possa trasformarsi nella campagna con i numeri più bassi dell'era Lotito.