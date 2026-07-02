Retroscena Gila: Sepe svela tutto, "Sarebbe felicissimo di trasferirsi"

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato. L'intesa con il Napoli non si è raffreddata e il difensore avrebbe già preso la propria posizione: attendere Massimiliano Allegri prima di qualsiasi decisione definitiva.

La trattativa, dunque, resta aperta e continua a essere seguita con grande attenzione. Nel frattempo emerge anche un curioso retroscena che conferma il legame già nato tra il centrale spagnolo e la città partenopea.

Il retroscena raccontato da Luigi Sepe

A svelarlo è stato Luigi Sepe, ex portiere di Napoli e Lazio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che durante un intervento a Kiss Kiss ha raccontato un episodio legato alla visita di Gila in città.

L'estremo difensore, napoletano e grande amico del difensore spagnolo, ha spiegato di aver accompagnato Mario e la sua compagna alla scoperta di Napoli.

L’ho portato in giro per la città quando venne con la sua compagna. Ama la città e sarebbe felicissimo di trasferirsi. Sarebbe un grandissimo colpo per il Napoli attuale e futuro. È giovane e fortissimo, spero possa arrivare

Napoli già nel cuore di Gila

Le parole di Sepe raccontano un particolare che potrebbe avere il suo peso. Gila avrebbe infatti apprezzato molto Napoli durante la sua visita e, secondo quanto riferito dall'ex portiere, accoglierebbe con entusiasmo un eventuale trasferimento.

Qualora l'operazione dovesse concretizzarsi, il difensore troverebbe anche un amico pronto a facilitarne l'inserimento nella nuova realtà.