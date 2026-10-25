Zamboni: "Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma lo sapevamo..."

Termina 0-0 il match tra la Lazio Women e il Como Women. A fine partita la centrocampista Marta Zamboni, MVP della gara, ha rilasciato delle dichiarazioni.

Penso che la squadra abbia fatto tutto sommato un buon lavoro. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, ma lo sapevamo. Ci siamo preparate tutta la settimana. Nel secondo tempo siamo state brave a reagire, a interpretare meglio la partita, a sfruttare meglio le nostre possibilità e i nostri punti di forza. Riguardo alla prestazione personale sono contenta. È ovvio che si può sempre migliorare, si può sempre far meglio. È anche un punto di partenza questo. Si sa, è mancato il gol. Le occasioni le abbiamo create, siamo state brave nel secondo tempo a creare molto di più rispetto al primo tempo. È mancato purtroppo il gol, però si può migliorare e per la prossima partita cercheremo di fare ancora meglio.