Gattuso, Lotito vuole rivedere l’accordo con la Lazio: durata e ingaggio
Il presidente punterebbe al 30 giugno 2029 e a un significativo aumento per il tecnico biancoceleste.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Claudio Lotito vorrebbe prolungare fino al 30 giugno 2029 il contratto di Gennaro Gattuso con la Lazio, riconoscendogli un significativo aumento dell’ingaggio. È l’intenzione del presidente riferita da la Repubblica.
La Lazio di Gattuso prima con 32 punti su 36
La squadra allenata da Gattuso è prima in classifica con 32 punti sui 36 disponibili. Lo storico avvio di stagione ha cambiato radicalmente la reputazione del tecnico biancoceleste.
Il contratto legato ai primi dodici posti
Gattuso è arrivato alla Lazio con un accordo valido fino al termine della stagione. Il contratto è rinnovabile in caso di piazzamento tra le prime dodici squadre della classifica, ma il club vorrebbe rivedere la posizione dell’allenatore calabrese.