Kenneth Taylor potrebbe diventare un uomo mercato in estate. La Juventus è tra i club interessati al centrocampista della Lazio, il cui cartellino vale già oggi tra i 40 e i 50 milioni di euro. Il giocatore e il club biancoceleste, però, non vorrebbero affrontare l’argomento a stagione in corso.

La Juventus tra i club interessati a Taylor

Secondo quanto riportato da TMW, diversi club, tra cui la Juve, sarebbero interessati a tentare un approccio con la Lazio già a gennaio. Taylor è un centrocampista classe 2002 e fa parte della nazionale olandese.

La posizione della Lazio durante la stagione

Il giocatore e la Lazio non avrebbero intenzione di discutere il suo futuro mentre la stagione è in corso. La squadra di Gattuso è attualmente in lizza per vincere lo scudetto e il discorso di mercato potrebbe quindi spostarsi all’estate.

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