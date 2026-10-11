Conferenza Mota: "Abbiamo sbagliato tutto il primo tempo. Lazio? Sta in grande forma"

Abbiamo sbagliato tutto il primo tempo. Avevamo parlato e guardato la Lazio, che sta in grande forma. Ma non riesco a trovare una spiegazione a quello che è successo. Poi siamo rientrati bene, abbiamo segnato subito e creato alcune occasioni. Anche se in dieci è difficile.

Non so se potevo fare di più da fuori, ma sul mio colpo di testa Mandas ha fatto una grande parata. Sono molto deluso, abbiamo fatto un primo tempo che non ci sta. Ripartiamo dalla seconda parte di gara, così vinceremo sicuramente tante partite. Facciamo comunque i complimenti a tutti, abbiamo creato un bel gruppo giovane e sano. Mi hanno aiutato tutti, pure il mister. Mi ha fatto cambiare tante cose, gli ho promesso che gli do tutto me stesso.

Oggi non è andata bene, abbiamo sbagliato il primo. Se avessimo giocato come nel secondo tempo sin dal primo minuto, avremmo potuto far male alla Lazio. Ora pensiamo alla prossima partita che vogliamo vincere.