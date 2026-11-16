Lazio, esami per Frattesi: il dubbio sulla coscia e il rischio derby per Tavares

La Lazio attende gli esami di Frattesi, Zaccagni e Nuno Tavares, previsti per lunedì 16 novembre, per chiarire le condizioni dei tre giocatori. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Sabato Gattuso aveva annunciato: «Lunedì esami per Frattesi, Zaccagni e Tavares». Il responso più atteso a Formello riguarda Frattesi, alle prese con un edema alla coscia sinistra.

Frattesi, il dubbio sull’edema alla coscia

Gli accertamenti dovranno stabilire se il problema di Frattesi derivi da una contusione o da uno stiramento. A Formello prevale l’ottimismo per la prima ipotesi, ma saranno gli esami a chiarire i tempi di recupero.

Dal responso dipenderà anche la sua disponibilità per la partita di sabato contro il Lecce. La natura dell’edema resta dunque il punto da definire prima di valutare il rientro del centrocampista.

Zaccagni spera nel Torino, Tavares rischia il derby

Anche Zaccagni è fermo per un edema, che potrebbe essere collegato alla botta subita contro il Cagliari. In un primo momento si era temuto un allungamento muscolare. Il capitano salterà il Lecce, ma spera di recuperare per la trasferta di Torino, eventualmente partendo dalla panchina.

Destano maggiore preoccupazione le condizioni di Nuno Tavares. Lo stiramento rimediato a Napoli potrebbe tenerlo fuori per circa un mese: la sua presenza nel derby è a rischio e il recupero non appare scontato.

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