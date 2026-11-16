Lazio, Hernanes vede in Taylor il nuovo Profeta dopo la giocata a Napoli

Hernanes vede in Taylor un altro «Profeta» della Lazio. L’ex centrocampista brasiliano è arrivato a questa definizione riguardando le giocate dell’olandese al Maradona. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Sul suo profilo Instagram, profeta.hernanes, si è soffermato soprattutto su un passaggio per Frattesi nei primi minuti della partita: «Nella Lazio c’è un altro Profeta, questo ragazzo è in grado di vedere il futuro e di non essere ingolosito dal presente».

Hernanes, oggi imprenditore nel settore enogastronomico e vitivinicolo, oltre che commentatore e analista tattico, ha letto in quell’azione la capacità di Taylor di anticipare uno spazio ancora da aprire. È da qui che nasce il paragone con il soprannome che lo accompagnava quando giocava.

Il passaggio a Frattesi visto da Hernanes

Taylor avanzava sulla sinistra, mentre Frattesi arrivava da dietro. Più avanti, Pinamonti chiedeva il pallone in area; nelle vicinanze c’erano Rahmani e Rafa Marin. L’olandese ha scelto invece di indirizzare il passaggio tra i due difensori del Napoli, intuendo il varco nel quale Frattesi si sarebbe inserito.

Hernanes ha spiegato così la scelta: «C’era spazio per l’imbucata, ma Taylor prevede il movimento del difensore in copertura... Taylor ha visto il futuro e ha messo la palla nello spazio che non esisteva nel presente, ma nel futuro». Frattesi ha ricevuto il pallone, ma ha calibrato male il tiro. «Meraviglioso», ha concluso Hernanes nella sua analisi, ripresa dal Corriere dello Sport.

La lettura dell’ex biancoceleste richiama quella sintetizzata da Gattuso con le parole «Taylor vede cose che noi umani...»: entrambe riguardano la capacità del centrocampista di individuare in anticipo lo sviluppo dell’azione.

Il ruolo con Gattuso e i numeri nelle prime undici gare

Con Gattuso, Taylor si muove da mezzala sia nella costruzione sia negli inserimenti offensivi. Gioca più alto o più basso secondo le fasi della partita, resta in movimento e percorre il campo da un’area all’altra. È partito titolare in tutte le prime undici gare. Nell’undicesima, contro il Napoli, ha superato gli 11 chilometri percorsi, secondo nella Lazio soltanto a Isaksen.

Ha vinto 11 contrasti, lo stesso numero di Belahyane e Floriani: è il primato di squadra. Nella parte centrale del campo, i suoi recuperi sono 23; Belahyane ne conta 48. Sono dati che descrivono il contributo di Taylor anche quando la Lazio deve riconquistare il pallone.

Nella metà campo avversaria, Taylor ha effettuato 385 passaggi, il numero più alto della squadra. Ne sono riusciti 330, due meno dei 332 completati da Belahyane. All’olandese appartiene anche il primato nelle verticalizzazioni, con 164.

Taylor è inoltre un riferimento per la catena di sinistra, ora modificata dagli stop di Tavares e Zaccagni. Gattuso ne ha sottolineato il lavoro in entrambe le fasi: «Fa funzionare bene la catena. Si abbassa e ci fa giocare bene. Gli ho fatto i complimenti perché prima non pressava così, ora lo fa con veemenza. Per noi è importantissimo. Io vedo quello che fa e dà alla squadra. Anche coi suoi tagli ci dà grandi soluzioni. A volte dobbiamo decidere se tenere lui o Nuno centralmente, dobbiamo giocare bene di catena. Sta facendo molto bene».

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