Lazio, il vivaio perde altri gioielli: da Calvani al Milan ai baby verso Inter e Roma

La Lazio continua a registrare movimenti nel proprio settore giovanile. L'ultima uscita riguarda Lorenzo Calvani, difensore classe 2008, che lascia il club a titolo definitivo per trasferirsi al Milan.

Il suo nome era già emerso tra le possibili cessioni nei giorni del trasferimento di Mario Gila in rossonero. Ora è arrivata anche l'ufficialità: uno dei migliori elementi della Primavera biancoceleste cambia maglia e proseguirà il proprio percorso con il Milan Futuro.

Nella scorsa stagione Calvani ha collezionato 32 presenze tra campionato e Coppa Italia. Terzino sinistro o esterno di centrocampo, rappresentava uno dei prospetti più interessanti del vivaio laziale. La società ha annunciato la sua cessione definitiva, augurandogli il meglio per il futuro.

Il vivaio della Lazio continua a perdere giovani talenti

L'obiettivo del club resta quello di rilanciare un settore giovanile che negli ultimi anni ha visto partire diversi prospetti. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato anche il trasferimento del portiere Giacomo Giacomone al Bologna.

Anche lui classe 2008, era considerato un giocatore di grande prospettiva. Cresciuto nella Lazio dal 2017, negli ultimi mesi aveva collezionato diverse convocazioni con Maurizio Sarri.

Un'altra partenza riguarda Alessandro Milani (classe 2005), rientrato dal prestito all'Avellino e passato all'Inter U23.

Tra uscite e nuovi innesti il club prova a ripartire

L'elenco delle partenze comprende anche quattro giovanissimi approdati alla Roma: Manuel Salvati (2010), Jacopo Pampinella (2012), Filippo Ruggeri (2013) e Flavio Sestili (2013).

Ha lasciato Formello anche Gianfilippo Materazzi, esterno classe 2009 e figlio di Matteo, oltre che nipote di Marco Materazzi, che ha raggiunto Cristian Ledesma al Torino.

Una fuga di talenti che la Lazio punta a fermare il prima possibile. In questa direzione assume particolare importanza il rinnovo del difensore classe 2010 Gianmarco Ricci, considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio.

Sul fronte degli arrivi, invece, la società ha accolto Andrea Miarelli, attaccante classe 2010 proveniente dall'Urbetevere. Dal Grifone sono arrivati anche l'attaccante classe 2009 Claudio Zero e soprattutto Fabiano Serpente, numero 10 classe 2009, tra i nuovi innesti destinati a rinforzare il settore giovanile biancoceleste.