Lazio, Tavares spinge nell’emergenza: Pellegrini verso la lista
Il nuovo stop di Marusic complica le scelte della Lazio. Pellegrini potrebbe rientrare nella lista, mentre Tavares offre a Gattuso una soluzione sulla fascia.
La Lazio deve fare i conti con un nuovo stop di Marusic. Nello stesso momento, la spinta di Nuno Tavares offre a Gattuso una soluzione concreta sulla fascia. Il portoghese sta dando energia alla squadra, ma il suo rendimento da solo non può cancellare le difficoltà legate alle assenze.
Secondo quanto riportato da Roma Repubblica, Pellegrini dovrebbe tornare a disposizione per essere inserito nella lista. Il suo possibile rientro aggiungerebbe un’opzione in una zona del campo nella quale la Lazio sta affrontando assenze e adattamenti continui.
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Marusic si ferma ancora: Pellegrini verso la lista
Il nuovo problema fisico di Marusic riapre il tema della profondità della rosa. Le indicazioni su di lui e su Pellegrini mostrano quanto le gerarchie possano cambiare in questa fase: non si tratta soltanto di trovare una soluzione per una partita, ma di gestire le rotazioni mentre prosegue l’emergenza.
Il ritorno di Pellegrini, se confermato, non basterebbe a considerare risolti i problemi. Darebbe però alla Lazio un’alternativa in più. Saranno le prossime gare a chiarire se la sua disponibilità potrà incidere sulle scelte o rappresenterà, almeno inizialmente, soprattutto un’aggiunta numerica.
Tavares dà spinta, ma non può bastare
In questo quadro, Tavares si distingue per la capacità di risalire il campo. Il terzino sinistro portoghese porta avanti il pallone, occupa la fascia con continuità e prova a trasformare una situazione difensiva in un’azione offensiva. La sua progressione può dare ampiezza a una Lazio che ha bisogno di non farsi schiacciare dalle difficoltà.
Il peso delle sue iniziative va però accompagnato da una squadra capace di sostenerle. «Tavares non può risolvere tutto da solo»: la sua spinta richiede coperture adeguate e compagni pronti a seguire l’azione. Affidargli l’intera reazione della Lazio rischierebbe di trasformare una risorsa in un carico eccessivo.
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