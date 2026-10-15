Lazio, Pellegrini attende il reintegro: cosa cambia prima della Juventus
Il terzino continua ad allenarsi a Formello. Il reinserimento nella lista per la Serie A è atteso prima della sfida con la Juventus.
Luca Pellegrini continua ad allenarsi a Formello mentre attende una decisione definitiva della Lazio sul suo eventuale reintegro nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato.
Secondo il Corriere dello Sport, il terzino dovrebbe essere reinserito ufficialmente prima della partita contro la Juventus. La decisione, però, resta ancora da formalizzare.
Pellegrini, la Lazio attende di sciogliere le riserve
L'attesa riguarda la lista per la Serie A: Pellegrini prosegue il lavoro a Formello, ma il suo reinserimento tra gli utilizzabili in campionato non è ancora ufficiale.
Due posti liberi nella lista per la Serie A
Con la cessione di Patric, i posti disponibili tra i 25 giocatori schierabili in Serie A sono diventati due. Uno potrebbe essere occupato proprio da Pellegrini.
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