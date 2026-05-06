Inter, tappa in Vaticano: udienza dal Papa prima della sfida contro Lazio

Una delegazione nerazzurra verrà ricevuta da Papa Leone XIV in Vaticano

Ginevra Sforza /

Secondo quanto divulgato da una nota ufficiale del club nerazzurro, una delegazione dell'Inter verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano sabato 9 maggio alle ore 10:00, nella stessa giornata in cui i nerazzurri sono attesi all'Olimpico per la sfida di campionato contro la Lazio.

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Poche ore più tardi, infatti, l'attenzione si sposterà sul campo: alle ore 18:00 l'Inter affronterà la squadra di mister Sarri nell'antipasto di campionato che anticiperà l'atteso incontro tra i due club per la finale di Coppa Italia prevista solo pochi giorni dopo, il 13 maggio.

La nota della società

Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano.

L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00.

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