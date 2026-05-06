Inter, tappa in Vaticano: udienza dal Papa prima della sfida contro Lazio
Una delegazione nerazzurra verrà ricevuta da Papa Leone XIV in Vaticano
Secondo quanto divulgato da una nota ufficiale del club nerazzurro, una delegazione dell'Inter verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano sabato 9 maggio alle ore 10:00, nella stessa giornata in cui i nerazzurri sono attesi all'Olimpico per la sfida di campionato contro la Lazio.
Poche ore più tardi, infatti, l'attenzione si sposterà sul campo: alle ore 18:00 l'Inter affronterà la squadra di mister Sarri nell'antipasto di campionato che anticiperà l'atteso incontro tra i due club per la finale di Coppa Italia prevista solo pochi giorni dopo, il 13 maggio.
La nota della società
Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano.
L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00.