Calciomercato Lazio, emergenza attaccanti: il club punta Kennedy del Fluminense. L'offerta
Con l'emergenza nel reparto offensivo che continua, la dirigenza biancoceleste ha avanzato un'offerta per Kennedy del Fluminense
La prima amichevole contro la Primavera, terminata 3-1, ha confermato nuovamente il limite della passata stagione: la squadra fa troppa fatica in fase offensiva. Per la Lazio di Gattuso diventa quindi fondamentale trovare al più presto un nuovo centravanti.
Kennedy in pole ma la trattativa è lunga
Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il preferito per l'attacco resta il brasiliano Kennedy, per cui il club ha offerto 8-9 milioni al Fluminense. La cifra è considerata bassa dalla dirigenza brasiliana a causa della concorrenza estera, per questa ragione, i biancocelesti valutano di alzare l'offerta, ma l'operazione rischia di allungarsi.
Le opzioni italiane e la necessità di cedere
Salgono anche le quotazioni delle alternative italiane come Piccoli della Fiorentina (aperta all'ipotesi prestito) e Pinamonti del Sassuolo (valutato 15 milioni con obbligo). Tuttavia, visti i paletti posti dal mercato a saldo zero, per sbloccare l'arrivo di una nuova punta, la Lazio ha prima bisogno di una cessione.