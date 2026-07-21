Abbonamenti Lazio, in arrivo i dati ufficiali della fase di prelazione: le previsioni
La fase del rinnovo della tessera si è conclusa e i dati ufficiali stanno per essere pubblicati, ecco a quanto dovrebbero essere arrivati
La campagna abbonamenti del club biancoceleste, partita lo scorso 8 luglio e in programma fino al 20 agosto, sta incontrando non pochi ostacoli. I numeri raccontano di una partenza decisamente frenata, ben lontana dalle aspettative della società ma in linea con la sofferta decisione presa dal popolo laziale.
Meno di duemila tessere e contestazione in corso
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano Il Tempo, al momento le tessere rinnovate sono inferiori a quota 2.000, un dato lontanissimo dalle 29.916 registrate nella stagione scorsa, questo per via della protesta del popolo laziale, che ha scelto di disertare le partite casalinghe. Inoltre, al termine della fase di prelazione per i vecchi abbonati, a partire da giovedì scatterà ufficialmente la vendita libera per tutti.
Il gelo all'Olimpico e la carica per le trasferte
Se la spinta sugli spalti dell'Olimpico rischia di mancare, la passione del popolo laziale è pronta a riversarsi fuori dai confini romani. Il primo grande banco di prova è già fissato per lunedì 24 agosto in occasione della trasferta di Bologna, prima partita fissata sul calendario 2026/2027, dove la squadra troverà il caloroso abbraccio dei suoi tifosi.