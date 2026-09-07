Frattesi: "C'è un'aria bella, quando veniamo al campo siamo tutti sorridenti..."

La Lazio vince per la terza volta consecutiva in Campionato, a mettere la firma del pareggio è Davide Frattesi. A portare in vantaggio la Lazio è il nuovo arrivato Gudmundsson, a due minuti del novantesimo.

Numerosissimi i tifosi laziali che colorano di biancoceleste con una meravigliosa coreografia.

Dopo la partita, Frattesi ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Sky Sport.

Vittoria che pesa tanto, dà ancora più entusiasmo dopo un inizio insperato. Nessuno ci avrebbe dato a nove punti, onestamente neanche io. Avrei firmato per 6-7, non avrei mai pensato a 9. Ma il gruppo è la forza di questa squadra, io non dico bugie e quando ne parlo sono sincero. La classifica? È presto, questo è un campo difficilissimo ma abbiamo ancora davanti banchi di prova più importanti. È presto e fa piacere, sappiamo che sarà quasi impossibile rimanere lì ma finché ci siamo fa piacere. Non mi aspettavo di partire così forte, ho ripreso ad avere sensazioni di elettricità, non vedevo l’ora arrivasse la partita. Sto ritrovando quelle sensazioni lì, per me è una grande cosa che mi mancava”.