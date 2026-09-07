Lazio, vittoria al Bluenergy. Di Marzio: "Il mercato fa gol. Il merito è anche di Fabiani"

Gianluca Di Marzio si è espresso sui propri social riguardo la vittoria della rosa bianoceleste a Udine, parlando anche del mercato e del Ds Angelo Fabiani.

Il ruolo di Gudmundsson è questo, Gattuso non l'ha snaturato. Il suo gol, quelli di Frattesi... Qui il mercato fa gol, funziona. Bisogna dar merito anche a chi ha costruito la squadra, a Fabiani. Sono stati presi dei giocatori per le caratteristiche del gioco di Gattuso.