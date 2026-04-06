Lazio, Sarri sorride a metà: il punto dall'infermeria per la missione Firenze

Con la sfida del Franchi contro la Fiorentina all'orizzonte, prevista per lunedì 12 aprile alle ore 20:45, il Comandante sta monitorando con attenzione le condizioni dei suoi difensori. Dopo l'ultima gara, il tecnico spera di riavere a disposizione quei tasselli fondamentali per blindare il reparto arretrato. La buona notizia riguarda Basic: il centrocampista è tornato tra i convocati già contro il Parma e, pur non essendo sceso in campo, ha dato segnali positivi con un intenso lavoro atletico nel post-partita.

Difesa in ansia: il piano per Patric e Gila

Come riportato dal Corriere dello Sport, il vero rebus riguarda il pacchetto arretrato. Le notizie migliori arrivano da Patric, che sembra aver smaltito il problema al piede: dopo dieci giorni di stop forzato, lo spagnolo punta dritto alla convocazione per il Franchi. Situazione più complessa per il connazionale Mario Gila. Il fastidio al tendine rotuleo richiede massima prudenza; lo staff medico lo valuterà giorno dopo giorno per evitare che un rientro affrettato possa compromettere il finale di stagione. Anche Pellegrini resta sotto osservazione, con l'obiettivo di riaverlo al più presto nelle rotazioni.

Missione Atalanta: il punto su Zaccagni

Sebbene Firenze sia uno snodo cruciale per la classifica, l'occhio del club capitolino è inevitabilmente rivolto anche alla Coppa. La gestione di Zaccagni ha un obiettivo preciso: averlo al top per il ritorno della semifinale contro l'Atalanta. Per quella sfida da "dentro o fuori", Sarri spera di recuperare il Capitano, che rappresenta una pedina fondamentale per il finale di stagione.