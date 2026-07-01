Ledesma saluta la Lazio: "È stato bellissimo tornare. Grazie ragazzi…"

Il settore giovanile della Lazio è uno dei temi più caldi in casa biancoceleste tra mille dubbi e polemiche. Furore che non sembra essersi placato in queste ore con l'addio di una figura importante.

Ledesma lascia la Lazio

Cristian Daniel Ledesma, infatti, non sarà più l'allenatore della Lazio Under 17. L'ex capitano biancoceleste in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale dei Playoff Scudetto, ma il suo contratto è scaduto ieri, martedì 30 giugno. Ledesma ci ha tenuto a salutare tutti attraverso un post sui propri profili social ufficiali. Questa la didascalia ad un post ritraente una foto della maglia della Lazio autografata da tutti i suoi giocatori: “È stato bellissimo tornare a dare tutto per questa maglia…….Grazie ragazzi”

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