Ledesma saluta la Lazio: "È stato bellissimo tornare. Grazie ragazzi…"

Cristain Daniel Ledesma non sarà più l'allenatore della Lazio Under 17. L'ex capitano biancoceleste ha salutato la squadra con un post sui social

Beniamino Civitelli /
Ledesma, 26 maggio 2013 - Via onefootball (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
Ledesma, 26 maggio 2013 - Via onefootball (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Il settore giovanile della Lazio è uno dei temi più caldi in casa biancoceleste tra mille dubbi e polemiche. Furore che non sembra essersi placato in queste ore con l'addio di una figura importante. 

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Ledesma lascia la Lazio

Cristian Daniel Ledesma, infatti, non sarà più l'allenatore della Lazio Under 17. L'ex capitano biancoceleste in questa stagione ha raggiunto i quarti di finale dei Playoff Scudetto, ma il suo contratto è scaduto ieri, martedì 30 giugno. Ledesma ci ha tenuto a salutare tutti attraverso un post sui propri profili social ufficiali. Questa la didascalia ad un post ritraente una foto della maglia della Lazio autografata da tutti i suoi giocatori: “È stato bellissimo tornare a dare tutto per questa maglia…….Grazie ragazzi”

Il post su Instagram

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