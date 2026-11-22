Alessio Romagnoli ha segnato il suo primo gol in Qatar nella vittoria per 3-2 dell’Al-Sadd contro il Lusail, in campionato. L’ex difensore della Lazio ha realizzato la rete del momentaneo 1-1, contribuendo alla rimonta della squadra di Lucescu.

Il primo gol con l’Al-Sadd

Romagnoli era arrivato all’Al-Sadd in estate, dopo un lungo tira e molla di mercato. Contro il Lusail ha trovato la sua prima rete con la maglia del club qatariota.

La rimonta contro il Lusail

Il gol dell’ex biancoceleste ha riportato la partita in parità dopo lo svantaggio iniziale. L’Al-Sadd ha poi completato la rimonta, chiudendo l’incontro sul 3-2.

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