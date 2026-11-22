Romagnoli, primo gol in Qatar con l’Al-Sadd: 3-2 al Lusail
L’ex difensore della Lazio ha firmato il momentaneo 1-1; la squadra di Lucescu ha poi ribaltato lo svantaggio.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Alessio Romagnoli ha segnato il suo primo gol in Qatar nella vittoria per 3-2 dell’Al-Sadd contro il Lusail, in campionato. L’ex difensore della Lazio ha realizzato la rete del momentaneo 1-1, contribuendo alla rimonta della squadra di Lucescu.
Il primo gol con l’Al-Sadd
Romagnoli era arrivato all’Al-Sadd in estate, dopo un lungo tira e molla di mercato. Contro il Lusail ha trovato la sua prima rete con la maglia del club qatariota.
La rimonta contro il Lusail
Il gol dell’ex biancoceleste ha riportato la partita in parità dopo lo svantaggio iniziale. L’Al-Sadd ha poi completato la rimonta, chiudendo l’incontro sul 3-2.