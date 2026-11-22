Sandro Sabatini paragona la Lazio capolista al Leicester di Ranieri dopo la facile vittoria dei biancocelesti contro il Lecce. Intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato anche della compattezza della squadra e dei talenti emersi nel corso del campionato.

L’entusiasmo di Sabatini per la Lazio

Sabatini ha spiegato che il suo interesse riguarda sia il percorso della Lazio sia ciò che la squadra rappresenta nel confronto sulle idee di calcio: «Mi sto entusiasmando per quello che sta facendo la Lazio ma anche per quello che rappresenta dal punto di vista del dibattito calcistico.»

La domanda su Sarri e la stagione scorsa

Nel suo ragionamento sugli allenatori, Sabatini ha richiamato la sfida tra Inter e Atalanta e si è rivolto a Nicolò Schira con una domanda: «Stasera c'è l'Inter contro l'Atalanta di Sarri: io che sono appassionato da 20 anni sugli allenatori, questo sta facendo meglio, quell'altro, i giochisti, il cortomuso. Mi aiuti (a Nicolò Schira, ndr) a spiegare cosa non aveva funzionato l'anno scorso?»

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