Pandev esalta Gattuso: "Merita il primo posto, è stato l'unico a vedere le qualità della rosa"
Le parole dell'ex attaccante macedone sul momento dei biancocelesti.
Goran Pandev, ex attaccante della Lazio con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ha commentato l'attuale stagione dei biancocelesti in un'intervista rilasciata all'edizione romana del Corriere della Sera, analizzando l'operato di Gennaro Gattuso, il mercato, i singoli e le ambizioni in classifica.
La scelta di Gattuso e il valore del gruppo
Perché Gattuso parla di quota 40 punti? Per scaramanzia. Vede i ragazzi tutti i giorni, conosce la qualità. Sapeva pure cosa aspettarsi dai giocatori che ha chiesto come Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, che in doppia cifra ci arriva sempre. Ma Rino ha rilanciato pure Noslin, Nuno Tavares e Noslin, che solo ora stanno rendendo. I nuovi, inoltre, hanno portato voglia di vincere. Si vede che remano tutti nella stessa direzione. Il più grande merito dell'estate è stato prendere Gattuso, è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo. Le sue squadre giocano sempre bene, lui è molto intelligente, oltre a essere navigato, è un esperto di calcio. Forse è stato l'unico a vedere le qualità della squadra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio possano fare bene: questa è una piazza importante ed è giusto che la squadra sia protagonista.
Un mercato sottovalutato e il livello della rosa
La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dicevano tutti che la società sarebbe stata in difficoltà perché con pochi soldi a disposizione, si parlava della proteste dei tifosi... Nessuno diceva che è stato fatto un ottimo mercato.
Il nodo Icardi e le scelte in attacco
Una volta che si è deciso di puntare su Pinamonti era giusto andare avanti con lui. Con Gattuso può esplodere. Deve solo avere pazienza.
Il rapporto con la piazza e la corsa Champions
Mi sorprendono. Il primo anno di Claudio Lotito c'ero io: lui ha sempre avuto tensioni con i tifosi, ma portarli avanti tutti questi anni... Spero che i tifosi tornino e che si trovi un accordo. Ma non è facile. L'Olimpico vuoto è triste, specie pensando all'apporto che può dare quella gente. La Lazio Lotterà per la Champions League. Deve ancora affrontare Como, Roma e Inter, ma la Lazio è forte. E non giocare una volta ogni tre giorni aiuta.