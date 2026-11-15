Pandev esalta Gattuso: "Merita il primo posto, è stato l'unico a vedere le qualità della rosa"

Goran Pandev, ex attaccante della Lazio con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, ha commentato l'attuale stagione dei biancocelesti in un'intervista rilasciata all'edizione romana del Corriere della Sera, analizzando l'operato di Gennaro Gattuso, il mercato, i singoli e le ambizioni in classifica.

La scelta di Gattuso e il valore del gruppo

Perché Gattuso parla di quota 40 punti? Per scaramanzia. Vede i ragazzi tutti i giorni, conosce la qualità. Sapeva pure cosa aspettarsi dai giocatori che ha chiesto come Davide Frattesi e Andrea Pinamonti, che in doppia cifra ci arriva sempre. Ma Rino ha rilanciato pure Noslin, Nuno Tavares e Noslin, che solo ora stanno rendendo. I nuovi, inoltre, hanno portato voglia di vincere. Si vede che remano tutti nella stessa direzione. Il più grande merito dell'estate è stato prendere Gattuso, è stato sfortunato nella carriera da allenatore, ma è bravissimo. Le sue squadre giocano sempre bene, lui è molto intelligente, oltre a essere navigato, è un esperto di calcio. Forse è stato l'unico a vedere le qualità della squadra. Si merita il primo posto, mi auguro che lui e la Lazio possano fare bene: questa è una piazza importante ed è giusto che la squadra sia protagonista.

Un mercato sottovalutato e il livello della rosa

La Lazio veniva dipinta come scarsa, ma il livello è alto. In estate dicevano tutti che la società sarebbe stata in difficoltà perché con pochi soldi a disposizione, si parlava della proteste dei tifosi... Nessuno diceva che è stato fatto un ottimo mercato.

Il nodo Icardi e le scelte in attacco

Una volta che si è deciso di puntare su Pinamonti era giusto andare avanti con lui. Con Gattuso può esplodere. Deve solo avere pazienza.

Il rapporto con la piazza e la corsa Champions