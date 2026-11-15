Walter Sabatini: "La Lazio per lo scudetto? Non è assurdo. E Lotito..."

Il punto di vista dell'ex dirigente sui biancocelesti tra sogni tricolori e rapporto con la piazza.

Alessandro Calvani /
Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images
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Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il noto dirigente sportivo Walter Sabatini ha analizzato il momento della Lazio capolista in Serie A, soffermandosi sulle reali chance tricolori e sul clima che circonda il club. 

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Scudetto e miracoli

Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No, è plausibile. Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli.

Lotito e la piazza

Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi.

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