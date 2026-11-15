Walter Sabatini: "La Lazio per lo scudetto? Non è assurdo. E Lotito..."

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il noto dirigente sportivo Walter Sabatini ha analizzato il momento della Lazio capolista in Serie A, soffermandosi sulle reali chance tricolori e sul clima che circonda il club.

Se sarebbe assurdo per la Lazio vincere lo scudetto? No , è plausibile . Con la sindrome di accerchiamento si possono fare miracoli.

Se è assurdo che il contestato Lotito abbia vinto con la Lazio più di due magnati Usa con la Roma? No, perché fa bene le cose difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi.