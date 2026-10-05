Italia-Turchia 3-1, Mancini spiega la svolta dopo il pareggio
Il ct commenta la vittoria dell’Italia in Nations League: decisiva la risposta immediata all’1-1, nonostante stanchezza e cambi di formazione.
L’Italia ha battuto la Turchia 3-1 a Bologna, in una partita della Nations League 2026-2027. Dopo l’1-1, gli azzurri hanno segnato subito e sono tornati in vantaggio. Per Roberto Mancini, quella reazione è stata uno dei momenti decisivi della gara.
La risposta dell’Italia dopo l’1-1
Intervenuto ai microfoni di Rai 1 HD al termine dell’incontro, il commissario tecnico ha riconosciuto le difficoltà iniziali della squadra: «C’era stanchezza da parte di tutti, abbiamo un po’ sofferto all’inizio». Gli azzurri, ha aggiunto, sono poi riusciti a riprendere la partita, a creare occasioni da gol e a segnare immediatamente dopo il pareggio turco. Mancini ha giudicato buona la gara, «nonostante fosse la quarta».
Mancini spiega l’effetto dei cambi
Il ct si è soffermato anche sulle numerose modifiche alla formazione. Una perdita di fluidità e di automatismi era, a suo giudizio, inevitabile: «Era normale ed era previsto». Nonostante questo, l’Italia è riuscita a conquistare i tre punti.
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