Le classifiche dei gironi di Nations League, Italia seconda

Vittoria per l'Italia, per un risultato di 3-1 contro la Turchia. Gli Azzurri salgono così al secondo posto nel gruppo 1 di Nations League.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Italia sarà testa di serie nei sorteggi per le qualificazioni agli Europei del 2028. Le prime tre classificate di ogni girone della Lega A, infatti, saranno teste di serie.

Le squadre saranno divise in dodici gironi da quattro o cinque squadre, e le fasce saranno stabilite in base alla classifica provvisoria della Nations League.

Quando si terrà il sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028

Il sorteggio per le qualificazioni a Euro 2028 si terrà il prossimo 6 dicembre a Belfast e la Nations League, dunque, avrà un peso importante per stabilire la distribuzione delle squadre.

Le regole

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella Lega A le due migliori terze si salvano, mentre le due peggiori terze e le due migliori quarte affrontano nello spareggio contro le seconde classificate della Lega B. Le due peggiori quarte, invece, retrocedono direttamente in Lega B. Per quanto riguarda la fase finale del torneo, si qualificheranno le prime due di ogni girone e il Portogallo è la prima qualificata ai quarti di finale. L'Italia si trova al secondo posto dietro alla Francia, che ha ribaltato il Belgio che ora è terzo. Di seguito le classifiche di tutti i gironi.

Le classifiche

LEGA A

GRUPPO 1

1) Francia 10 punti

2) Italia 7 punti

3) Belgio 6 punti

4) Turchia 0 punti

GRUPPO 2

1) Olanda 8 punti

2) Grecia 8 punti

3) Germania 5 punti

4) Serbia 0 punti

GRUPPO 3

1) Spagna 9 punti

2) Inghilterra 6 punti

3) Croazia 3 punti

4) Cechia 0 punti

GRUPPO 4

1) Portogallo 12 punti

2) Danimarca 6 punti

3) Norvegia 3 punti

4) Galles 3 punti

LEGA B

GRUPPO 1

1) Svizzera 9 punti

2) Slovenia 4 punti

3) Scozia 4 punti

4) Macedonia del Nord 0 punti

GRUPPO 2

1) Irlanda del Nord 8 punti

2) Ungheria 7 punti

3) Ucraina 4 punti

4) Georgia 2 punti

GRUPPO 3

1) Austria 8 punti

2) Kosovo 5 punti

3) Irlanda 5 punti

4) Israele 2 punto

GRUPPO 4

1) Svezia 10 punti

2) Bosnia-Erzegovina 8 punti

2) Polonia 4 punti

4) Romania 0 punti

LEGA C

GRUPPO 1

1) Finlandia 7 punti

2) Albania 6 punti

3) Bielorussia 4 punti

4) San Marino 0 punti

GRUPPO 2

1) Montenegro 10 punti

2) Cipro 7 punti

3) Armenia 4 punti

4) Lettonia 1 punto

GRUPPO 3

1) Slovacchia 7 punti

2) Moldova 4 punti

3) Isole Faroe 3 punti

4) Kazakistan 1 punti

GRUPPO 4

1) Islanda 7 punti

2) Estonia 5 punti

3) Lussemburgo 3 punti

4) Bulgaria 1 punto

LEGA D

GRUPPO 1

1) Malta 7 punti

2) Gibilterra 2 punti

3) Andorra 1 punto

GRUPPO 2

1) Azerbaigian 5 punti

2) Lituania 4 punti

3) Liechtenstein 1 punto