L'Inter saluta De Vrij: l'olandese è ad Atene per firmare con il Panathinaikos

Si chiude un capitolo importante per Stefan de Vrij: dopo 12 stagioni complessive in Serie A e 8 anni vissuti in maglia nerazzurra, il difensore olandese è pronto per una nuova sfida. Il classe 1994, giunto alla scadenza del suo contratto con l'Inter, ha scelto di intraprendere un percorso lontano dall'Italia, accettando la corte del Panathinaikos. Come riportato da TMW, il difensore è atteso oggi ad Atene per sostenere le visite mediche di rito prima della firma ufficiale.

Il bilancio dell'ultima stagione

​Il centrale olandese saluta la città di Milano dopo un'annata in cui ha garantito il suo apporto alla causa di Chivu, nonostante le rotazioni difensive. In questa stagione, il nerazzurro ha totalizzato 1166 minuti in campo, collezionando 17 presenze tra campionato, Champions League e le coppe nazionali. Un minutaggio che conferma la professionalità e l'affidabilità dimostrate in questi anni, elementi che il Panathinaikos punta a sfruttare per blindare il proprio reparto arretrato.

Verso l'avventura greca

​Il trasferimento avviene a parametro zero, un'operazione che permetterà al club greco di assicurarsi un profilo di grande esperienza internazionale. Per De Vrij, si tratta di una scelta di vita e di carriera che lo vedrà protagonista in un altro campionato, portando con sé il bagaglio tattico maturato in Italia. Il difensore sarà presto ufficializzato come nuovo punto fermo della rosa dei Verdi.