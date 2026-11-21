Lazio, la Premier League sta arrivando prepotentemente su Taylor
La dirigenza avrebbe rassicurato Gattuso sulla volontà di non stravolgere la rosa durante la stagione.
Il Newcastle United ha messo nel mirino Kenneth Taylor, ma la Lazio non avrebbe intenzione di discutere una sua cessione a gennaio. Secondo Tuttosport, anche Bournemouth e Brentford sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche del club biancoceleste e del presidente Claudio Lotito.
Newcastle, Bournemouth e Brentford su Taylor
Il centrocampista olandese interessa dunque a tre società inglesi. Il Newcastle dovrebbe confrontarsi con la concorrenza di Bournemouth e Brentford, entrambe indicate come disponibili a rispondere alle richieste della Lazio.
La posizione della Lazio per gennaio
A Roma, però, non ci sarebbe fretta. La dirigenza avrebbe rassicurato il tecnico Gennaro Gattuso: non intende stravolgere la rosa durante la stagione. Ogni eventuale discorso sul trasferimento di Taylor sarebbe rinviato alla prossima estate.