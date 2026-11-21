Il Newcastle United ha messo nel mirino Kenneth Taylor, ma la Lazio non avrebbe intenzione di discutere una sua cessione a gennaio. Secondo Tuttosport, anche Bournemouth e Brentford sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche del club biancoceleste e del presidente Claudio Lotito.

Newcastle, Bournemouth e Brentford su Taylor

Il centrocampista olandese interessa dunque a tre società inglesi. Il Newcastle dovrebbe confrontarsi con la concorrenza di Bournemouth e Brentford, entrambe indicate come disponibili a rispondere alle richieste della Lazio.

La posizione della Lazio per gennaio

A Roma, però, non ci sarebbe fretta. La dirigenza avrebbe rassicurato il tecnico Gennaro Gattuso: non intende stravolgere la rosa durante la stagione. Ogni eventuale discorso sul trasferimento di Taylor sarebbe rinviato alla prossima estate.

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