Il Borussia Monchengladbach avrebbe avviato contatti con la Lazio per Danilho Doekhi, ma al momento prevale il pessimismo sulla riuscita dell’operazione. Il difensore olandese è tra i giocatori biancocelesti finiti sotto i riflettori dopo l’avvio di campionato della squadra di Gennaro Gattuso, prima da sola in Serie A dopo undici partite.

Il Borussia Monchengladbach cerca Doekhi

Secondo Sky Sport DE, il club tedesco ha inserito Doekhi nella propria lista dei desideri. Il Borussia è ultimo in Bundesliga e cerca rinforzi per evitare la retrocessione in seconda divisione. Il centrale conosce già il campionato tedesco: prima di arrivare alla Lazio, ha giocato per quattro stagioni nell’Union Berlino.

La posizione della Lazio e il mercato invernale

I contatti tra i due club sarebbero già cominciati, senza che questo renda probabile il trasferimento. La Lazio non intende privarsi facilmente del difensore mentre continua a inseguire le prime posizioni della classifica. La società dovrà inoltre confrontarsi con problemi economici che limiteranno anche il mercato invernale.

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