Roland Garros, clamorosa eliminazione per Sinner: Cerundolo vince dopo il malore dell'azzurro

Clamorosa uscita di scena per Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros. Il numero uno del mondo, dopo aver dominato i primi due set con un netto 6-3, 6-2, ha subito una rimonta inaspettata contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo (n. 56 Atp). Il tennista azzurro, avanti 5-1 nel terzo set, ha accusato un malore causato dal caldo torrido di Parigi, che ha inevitabilmente condizionato il suo rendimento fisico. Da quel momento, Cerundolo ha preso in mano le redini del match, chiudendo l'incontro in rimonta con i parziali di 5-7, 1-6, 1-6.

La gestione del Ranking Atp

Nonostante questa battuta d’arresto inaspettata, che gli costa 1.250 punti nella classifica mondiale, Sinner conserva saldamente la vetta della graduatoria. Con 13.500 punti, Jannik mantiene un vantaggio consistente su Carlos Alcaraz. Anche lo spagnolo sta vivendo un momento difficile: a causa di un infortunio, non ha potuto difendere i 2.000 punti conquistati lo scorso anno sulla terra rossa parigina, scendendo a quota 9.960 punti.

Uno sguardo al futuro

Per Sinner si tratta di un epilogo amaro in uno Slam dove arrivava con grandi aspettative dopo l'ottimo esordio contro Tabur. Il malore fisico è stato il vero crocevia della partita, spegnendo l'inerzia positiva che l'azzurro aveva costruito nelle prime fasi di gioco. Ora per il numero uno al mondo sarà fondamentale recuperare le energie e analizzare questo KO prima di tornare a concentrarsi sui prossimi impegni della stagione.