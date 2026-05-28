Contro la violenza sulle donne, Mezzaroma: "Vogliamo un futuro in cui nessuna sia senza voce"

Cristina Mezzaroma è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel per ripercorrere le parole da lei espresse durante il convegno contro la violenza sulle donne, avvenuto lunedì 25 maggio.

È fondamentale mantenere alta l'attenzione su una realtà che riguarda l'intera società e che richiede impegno, consapevolezza e responsabilità condivisa. Parlare di violenza contro le donne significa parlare non soltanto di un gesto fisico, ma di qualcosa di molto più profondo. La violenza è controllo, paura, umiliazione, isolamento. È una ferita che spesso continua a vivere anche quando il gesto si è concluso. Rimane nei silenzi, nella difficoltà di ricominciare, nella perdita di fiducia, nella paura quotidiana.

Restano conseguenze psicologiche, sociali, familiari. Restano segni invisibili che accompagnano le vittime nel loro percorso di vita. Ma deve restare anche qualcosa in noi: la capacità di non voltare lo sguardo, di non considerare questi episodi fatti lontani o privati, di sentirci tutti coinvolti.