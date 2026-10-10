Taylor e la Lazio, il contratto non basta: cosa può pesare sul futuro

L’accordo fino al 2030 e i bonus tutelano la Lazio, ma la permanenza di Taylor dipende anche dal progetto. Premier League e Juve potrebbero tornare a interessarsi.

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Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Taylor e le possibili sirene di mercato

La Lazio vuole trattenere Taylor a lungo. Per riuscirci, però, le tutele contrattuali potrebbero non bastare: conteranno anche il progetto del club e la sua ambizione.

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra un paio di mesi potrebbero tornare a farsi sentire interessamenti dall’esterno. Se il mercato della Lazio dovesse essere bloccato e il club fosse chiamato ad aggiustare i conti in vista dell’estate, dalla Premier League potrebbero bussare di nuovo. Anche la Juve potrebbe tornare a fare un pensiero al giocatore.

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Il contratto fino al 2030 e il bonus

La Lazio dispone comunque di strumenti per proteggere il rapporto con Taylor. Il suo contratto scade nel 2030 e rappresenta una garanzia per il club. A questa si aggiunge il bonus che la società gli assicura alla fine di ogni sessione.

Accordo e bonus offrono dunque una copertura rispetto alle possibili attenzioni di altri club. Non eliminano, però, la questione decisiva per una permanenza di lungo periodo.

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