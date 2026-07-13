Senti Gasperini: "La Lazio ha una storia importante, ha bisogno di stadi pieni. Spero che..."

Il mister del club giallorosso Gianpiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Radio 1, parlando anche della protesta dei tifosi laziali

Michelle De Angelis /
Gasperini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gasperini - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Il mister del club giallorosso Gianpiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1, parlando anche della protesta dei tifosi laziali.

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L'intervento di mister Gasperini a Rai Radio 1

Non è bella questa situazione. Anche da acerrimo avversario la Lazio ha comunque una parte di storia importante del calcio italiano. Va recuperato questo entusiasmo, spero trovino le condizioni migliori. Sia i derby, sia il campionato hanno bisogno di stadi sempre pieni.

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