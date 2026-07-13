Senti Gasperini: "La Lazio ha una storia importante, ha bisogno di stadi pieni. Spero che..."

Il mister del club giallorosso Gianpiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio 1, parlando anche della protesta dei tifosi laziali.

Non è bella questa situazione. Anche da acerrimo avversario la Lazio ha comunque una parte di storia importante del calcio italiano. Va recuperato questo entusiasmo, spero trovino le condizioni migliori. Sia i derby, sia il campionato hanno bisogno di stadi sempre pieni.