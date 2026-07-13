Bisignani: "Fino adesso non abbiamo fatto nulla, ora inizia la parte più importante…"

Sulle frequenze di Radio Laziale, durante la trasmissione Incondizionatamente Lazio, è intervenuto Luigi Bisignani. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Luigi Bisignani a Radio Laziale

Fino ad adesso non abbiamo fatto ancora nulla, ora inizia la parte più importante. Quello che sta succedendo sui media nazionali è vergognoso, bisogna iniziare a fare nomi e cognomi, il messaggero ha ignorato la nostra protesta scrivendo anche Felice Pulici al posto del figlio Gabriele. Oggi hanno dedicato una riga alla protesta della Lazio dopo aver dedicato una pagina alla lettera di Lotito. Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera non se ne sono mai occupati, la paura è che i tifosi del Torino possano fare lo stesso e quindi l’editore Urbano Cairo ha deciso di non parlarne. Dispiace che i più grandi telegiornali nazionali abbiano dedicato pochi secondi alla manifestazione dei laziali, aggiungendo “non si registrano ancora incidenti". Capezzone, nonostante non sia tifoso della Lazio, ha messo a disposizione il Tempo alla protesta dei Laziali, solo continuando a spingere arriveremo alle scuse del presidente Lotito.

La questione politica

Per adesso giustifico solo due laziali che sono Abodi e Onorato, due grandi laziali che hanno degli obblighi professionali che non gli permettono di metterci la faccia, il silenzio di altri laziali non sono accettabili, come Lollobrigida, Paolo Barelli di Forza Italia, il consigliere regionale Simeoni, Moles. Vorrei che loro uscissero dal torpore.

Lotito

Credo ci sia un punto fondamentale che dobbiamo dirci, Lotito non ha più le risorse finanziarie per una squadra di serie A, anche una come la Lazio che quest’anno rischia di andare in Serie B, Lotito deve avere l’umiltà di dire “mi faccio da parte o qualcuno mi aiuti. Un grande presidente come Stirpe ha fatto un passo laterale e ha fatto entrare un fondo per dare ai tifosi la possibilità di sognare. Non capisco perché Lotito non fa un passo laterale, credo che questo arriverà presto.

Tajani

Il segretario di Forza Italia Tajani ha detto che Lotito non lo preoccupa, significa che lo preoccupa moltissimo, si è visto anche dal referendum sulla giustizia dove il popolo Laziale non ha seguito il partito. Preferisco ricordare la favola di Andersen, il re era stato portato in giro per la città, tutti dicevano che era vestito male e un bambino ha detto “no guardate il re è nudo” e Lotito è nella stessa situazione.

La protesta

Questa protesta non indebolisce la Lazio, ha permesso che il popolo Laziale diventasse un punto di riferimento.

Il futuro