Lotito, minacce e processo: «Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo»

Ventidue persone sono verso il processo per le minacce a Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Secondo la procura di Roma, l’obiettivo delle telefonate era intimidirlo.

La minaccia al figlio di Lotito

In una chiamata furono pronunciate queste parole: «Lo sai che facciamo? Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo».

Telefonate di notte e di giorno

Alcuni chiamavano nel cuore della notte, altri durante il giorno.

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