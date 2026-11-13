Lotito, minacce e processo: «Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo»

Sono 22 le persone verso il processo. Le chiamate arrivavano anche nel cuore della notte e da numeri non nascosti.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Ventidue persone sono verso il processo per le minacce a Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Secondo la procura di Roma, l’obiettivo delle telefonate era intimidirlo.

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La minaccia al figlio di Lotito

In una chiamata furono pronunciate queste parole: «Lo sai che facciamo? Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo».

Telefonate di notte e di giorno

Alcuni chiamavano nel cuore della notte, altri durante il giorno.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: I numeri usati per le chiamate

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