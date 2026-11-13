Lotito, minacce e processo: «Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo»
Sono 22 le persone verso il processo. Le chiamate arrivavano anche nel cuore della notte e da numeri non nascosti.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Ventidue persone sono verso il processo per le minacce a Claudio Lotito, senatore e presidente della Lazio. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Secondo la procura di Roma, l’obiettivo delle telefonate era intimidirlo.
La minaccia al figlio di Lotito
In una chiamata furono pronunciate queste parole: «Lo sai che facciamo? Prendiamo tuo figlio, lo rapiamo e lo ammazziamo».
Telefonate di notte e di giorno
Alcuni chiamavano nel cuore della notte, altri durante il giorno.