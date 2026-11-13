Cataldi piace a Palladino: Bologna guarda a gennaio e alla possibile uscita di Moro

Danilo Cataldi è tra i profili seguiti dal Bologna per gennaio. Il centrocampista della Lazio piace a Raffaele Palladino, che lo ha già allenato alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da www.calciobologna.it, Per la mediana rossoblù circolano anche i nomi di Warren Bondo e Christian Ordonez, ma un eventuale rinforzo potrebbe dipendere dalla posizione di chi oggi trova meno spazio, come Moro.

Pobega e Ferguson guidano il centrocampo del Bologna

Palladino ha affidato la mediana a Pobega e Ferguson. I due sono diventati i riferimenti del reparto, mentre il Bologna arriva da quattro vittorie consecutive.

Nonostante i risultati, il club potrebbe intervenire sul mercato di gennaio. L’ipotesi prenderebbe soprattutto consistenza se Moro, impiegato meno, chiedesse di essere ceduto.

Cataldi e Bondo tra i profili seguiti

Sartori e Di Vaio osservano centrocampisti in Belgio, Olanda e Francia, oltre che in Italia. Tra i nomi considerati c’è Cataldi, 32 anni, per il quale Palladino nutre grande stima dopo l’esperienza condivisa alla Fiorentina.

Del centrocampista biancoceleste il quotidiano scrive: «L’uomo Lazio è in scadenza di contratto a giugno e da poco sembra essersi messo alle spalle un serio infortunio». L’altra pista indicata è quella di Warren Bondo, classe 2003: ha lavorato con Palladino al Monza e ora è al Milan.

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