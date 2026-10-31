Conferenza Pisacane: “Lazio? La classifica parla chiaro, sono in un ottima condizione”

Domenica all’Olimpico la Lazio sfiderà il Cagliari nel match valido per la 10ª giornata di campionato di Serie A. I biancocelesti ci arrivano ancora da imbattuti e con la miglior difesa del nostro campionato. I sardi, invece, sono reduci da un solo punto nelle ultime quattro gare e con l'ultimo match giocato contro la Roma perso per 4-2 proprio nello stesso stadio di domenica. Il mister dei cagliaritani, Fabio Pisacane, alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa.

Infortunati

Come risultato la squadra non aveva l’umore giusto, con più attenzione avremmo fatto punti. Ci farà crescere di partita in partita ciò, dispiace ma ripartiamo. Winks si è allenato negli ultimi giorni ma valuterò e farò le mie scelte.

Lazio

Squadra allenata da un grande uomo e allenatore, la classifica parla chiaro e sono in un ottima condizione mentale e fisica. Giocano con questa energia al netto dell’avversario, stanno over performando ma hanno una rosa profonda con una rosa allestita bene.

Roma

Quando si perde non fa piacere al di là della gara che fai, serve che io dia una direzione alla squadra. Abbiamo distribuito male le sconfitte nelle prime giornate, non è un campanello d’allarme ma ci mette in guardia. Arriva un cross e ora sbagliamo le distanze, prima c’era più attenzione, dobbiamo lavorare su queste cose. Per fare punti serve più attenzione.

Energia e attenzione

Le sconfitte consumano energie. Non voglio fare una conferenza su un aggettivo ma è quello che sta mancando a noi, l’energia. Dobbiamo essere bravi a dominare i cattivi pensieri che i vengono in testa in questo momento. Io devo tenere sul pezzo tutti e fargli alzare l’autostima, poi certo serve attenzione maniacale dentro alla partita.

I singoli

Possiamo aspettarci dei cambi rispetto a Roma, devo valutare le singole condizioni. Nzola ha fatto bene quando aveva la palla e si è sbattuto in non possesso. In pressing ci serve un atteggiamento assassino! Fadera mi fa bene perché ha fatto bene, domani valuteremo con lo staff la condizione potrebbe essere rimesso dal primo minuto. Terza partita ravvicinata per cui potrebbero esserci dei cambi.

Riguardo Noslin

Quello che pensano gli altrui mi interessa relativamente, dobbiamo pensare a noi e a dove vogliamo andare. Abbiamo meritato il rispetto delle altre squadra, ma poi non possiamo scioglierci come neve al sole. Quello che dice Noslin, che è in grande forma, ci fa piacere, sappiamo che ci aspetta una gara difficile contro una squadra con numeri importanti.

Gattuso