Napoli, Allegri è il nuovo allenatore: ufficiale il dopo Conte

È ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Antonio Conte, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto l’ex tecnico del Milan per guidare la squadra nella nuova stagione.

L’allenatore livornese torna così subito in panchina dopo l’esonero al Milan nella passata stagione. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato dallo stesso De Laurentiis sul proprio account X.

Il club ha ufficializzato anche la durata dell’accordo: Allegri ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno 2029.

Allegri nuovo allenatore del Napoli: l’annuncio ufficiale

La società ha comunicato l’arrivo del nuovo tecnico con una nota ufficiale:

“La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029”.

Per Allegri si apre così una nuova esperienza in Serie A, con il compito di raccogliere l’eredità lasciata da Conte sulla panchina azzurra.

Napoli-Allegri, le cifre dell’intesa e il precedente con Conte

L’intesa tra il Napoli e Allegri si basa su un accordo triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra non molto distante dai 5 milioni di euro guadagnati nell’ultimo anno al Milan, club con il quale aveva un contratto fino a giugno 2027.

C’è anche un curioso precedente nella carriera del tecnico livornese. Come già accaduto nel 2014, Allegri diventa il successore di Antonio Conte sulla panchina di una squadra di Serie A.

All’epoca il passaggio avvenne alla Juventus. Ora la storia si ripete al Napoli.