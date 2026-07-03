Provedel-Inter, ci siamo: completato lo scambio di documenti con la Lazio

Ivan Provedel sarà un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è ormai arrivata al traguardo dopo un passaggio decisivo: Inter e Lazio hanno firmato e completato lo scambio dei documenti necessari.

Un affare che, come raccontato, non era comunque in dubbio e che adesso è giunto alle battute conclusive. I nerazzurri hanno definito con il club biancoceleste gli ultimi passaggi documentali dell’operazione.

Provedel-Inter, completato lo scambio dei documenti

Il trasferimento di Ivan Provedel all’Inter è dunque ormai al traguardo. La firma e il completamento dello scambio dei documenti tra le due società rappresentano il passaggio decisivo dell’operazione.

Il portiere classe 1994 si prepara così a diventare un nuovo giocatore nerazzurro, al termine di una trattativa che aveva già imboccato la direzione definitiva.

Calciomercato Lazio, 3 milioni di euro per Provedel

Sul fronte economico, la Lazio incasserà 3 milioni di euro dalla cessione del portiere classe ’94.

L’operazione è quindi ormai definita nei suoi passaggi documentali: Provedel sarà un nuovo giocatore dell’Inter, mentre il club biancoceleste riceverà la cifra prevista per il trasferimento.