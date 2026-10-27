Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio: gioca Leite
Gli undici titolari scelti da Aquilani e Gattuso per Sassuolo-Lazio
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Sassuolo-Lazio. Gattuso è alla ricerca di altri punti dopo uno storico avvio nel primo impegno infrasettimanale della sua Lazio; Aquilani dal canto suo deve risollevare i suoi dopo la sconfitta di Como.
La formazione ufficiale del Sassuolo
SASSUOLO: Turati; Doig, Berardi, Ćaleta-Car, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Laurienté, Cinquegrano, Bakola, Esposito.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.