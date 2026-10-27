Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio: gioca Leite

Gli undici titolari scelti da Aquilani e Gattuso per Sassuolo-Lazio

Beniamino Civitelli /
Gennaro Gattuso - Depositphotos
Gennaro Gattuso - Depositphotos

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Sassuolo-Lazio. Gattuso è alla ricerca di altri punti dopo uno storico avvio nel primo impegno infrasettimanale della sua Lazio; Aquilani dal canto suo deve risollevare i suoi dopo la sconfitta di Como.

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La formazione ufficiale del Sassuolo

SASSUOLO: Turati; Doig, Berardi, Ćaleta-Car, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Laurienté, Cinquegrano, Bakola, Esposito.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. 

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