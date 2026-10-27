Zaccagni guadagna due posizioni: Lazio sul podio nella classifica degli italiani
Il biancoceleste raggiunge una media voto di 6,64 in sette partite; Raimondo resta davanti con 6,81.
Zaccagni - Fraioli
Mattia Zaccagni guadagna due posizioni e sale al secondo posto nella classifica dei calciatori italiani di Serie A per media voto dopo otto giornate. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Il giocatore della Lazio è alle spalle di Antonio Raimondo, che conserva la vetta.
Zaccagni secondo dietro Raimondo
Raimondo, del Frosinone, guida la graduatoria con una media di 6,81 in otto partite a voto. Zaccagni lo segue con 6,64 in sette gare valutate.
Lulli sale sul podio, Maldini perde una posizione
Anche Emanuele Lulli guadagna due posti: il giocatore della Roma è terzo con 6,60 in cinque partite a voto. Daniel Maldini, del Cagliari, scende invece di una posizione ed è quarto con 6,56 in otto gare.