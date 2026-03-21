Bologna-Lazio, verso la sfida al Dall'Ara: le probabili scelte di Sarri e Italiano
Ecco le probabili scelte di Sarri e Italiano per la sfida al Dall'Ara, in programma domani alle ore 15:00
Dopo il trionfo contro il club di Allegri, le aquile si preparano ad affrontare una nuova sfida, infatti, domani alle ore 15:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo al Dall'Ara per affrontare il Bologna di Italiano. Non sarà un incontro facile per la rosa biancoceleste, non solo per l'alto numero di infortunati, ma soprattutto per i scarsi risultati nelle trasferte, nelle quali la Lazio non vede un trionfo dall'11 gennaio a casa del Verona. Nonostante ciò, i 3 punti ottenuti contro il Milan potrebbero dare alla rosa la spinta giusta per affrontare la sfida al meglio.
Le probabili scelte di Palladino
Bologna (4-3-3): Ravaglia; João Mário, Heggem , Lucumí, Miranda; Moro, Freuler, Cambiaghi; Bernardeschi, Castro, Rowe. All.: Italiano.
In panchina: Pessina, Zortea, Casale Helland, Lykogiannis, Vitik , Orsolini, Dominguez, Sohm, Ferguson, Dallinga
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri, Odgaard, Pobega
Le probabili scelte di Sarri
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Taylor, Patric, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.
In panchina: Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Provstgaard, Belahyane, Basic, Przyborek, Noslin, Dia, Cancellieri, Ratkov.
Indisponibili: Rovella, Basic, Gigot, Zaccagni, Cataldi, Provedel.