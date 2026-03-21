Tegola Bastoni, Italia nel caos: salta i Playoff? Ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Non arrivano buone notizie dall'infermeria dell'Inter. Alessandro Bastoni è ufficialmente a rischio per i prossimi impegni a causa del riacutizzarsi del solito fastidio alla tibia. Il difensore nerazzurro non partirà con la squadra per la delicata trasferta di Firenze, lasciando un vuoto pesante nel reparto arretrato proprio in una fase calda della stagione. Lo staff medico ha preferito non rischiare, monitorando le condizioni del giocatore ora dopo ora.

Incubo Nazionale: i play-off dei Mondiali sono in bilico

L'allarme si sposta rapidamente da Milano a Coverciano. Dopo il forfait di Scamacca, Vicario, Vergara e Zaccagni, il CT Gattuso trema anche per le condizioni di Bastoni, uno dei pilastri della retroguardia azzurra. Il rischio concreto è che il difensore debba rinunciare alla convocazione per i decisivi playoff Mondiali, privando l'ltalia di una pedina fondamentale per l'impostazione dal basso e per la solidità difensiva in vista della sfida da "dentro o fuori".

Italia, i possibili sostituti di Bastoni

Con il forte dubbio legato ad Alessandro Bastoni, il CT Gattuso deve ridisegnare la difesa azzurra cercando un profilo che garantisca la stessa qualità nell'impostazione dal basso. Il candidato numero uno per raccogliere l'eredità del centrale nerazzurro è Alessandro Buongiorno, ormai una certezza per solidità e carisma, tallonato da un Riccardo Calafiori in grande ascesa, perfetto per ricoprire il ruolo di "braccetto" sinistro grazie alla sua visione di gioco. Non è esclusa però una chiamata d'urgenza per Federico Gatti, qualora il tecnico preferisse puntare su una maggiore fisicità e aggressività nei duelli aerei per blindare l'area di rigore in una sfida così delicata.