Lazio, il programma del ritiro prende forma: le date

Nel frattempo si avvicina anche l'inizio della nuova stagione. Il 13 luglio è previsto il primo allenamento della Lazio guidata da Gennaro Gattuso, mentre dal 10 luglio scatteranno visite mediche e test atletici all'Isokinetic.

La preparazione sarà influenzata dall'esordio anticipato in Coppa. Se nella scorsa estate i biancocelesti affrontarono l'Atromitos a Rieti, quest'anno la prima gara ufficiale sarà contro il Mantova.

Restano inoltre aperte diverse ipotesi per il calendario estivo. Dopo il test con la Primavera, sono ancora al vaglio un'amichevole a Rieti contro un club saudita, una sfida con il Barletta a Fiuggi, la possibile presentazione della squadra allo Stirpe contro il Frosinone e una breve tournée in Inghilterra all'inizio di agosto.