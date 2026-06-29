Lazio, il programma del precampionato: dal raduno a Formello all'esordio in Coppa

L'estate biancoceleste è pronta ad aprire le porte. Tra programmazione, perdite e volti nuovi che arriveranno a Formello, l'ambiente laziale si prepara a vivere un precampionato intenso, che vedrà la squadra di Gattuso mettersi subito al lavoro per adattarsi al nuovo tecnico e ritrovare una sorta di equilibrio.

Il programma del ritiro e le possibili amichevoli

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, il primo ritrovo è fissato per il 9 luglio al centro sportivo di Formello, dove le aquile inizieranno il lavoro tra test atletici e i primi allenamenti. Successivamente, il gruppo si chiuderà in ritiro, programmato dal 13 al 25 luglio. Per quanto riguarda le amichevoli, è spuntata l'ipotesi della sfida contro il Barletta. La formazione di Serie C, infatti, ha scelto proprio Fiuggi come sede del proprio ritiro, rendendo possibile un incrocio tra le due squadre, utile per testare la condizione fisica dei biancocelesti.

Occhi puntati sul 16 agosto: l'esordio in Coppa Italia

Dopo la fase di preparazione, la stagione della Lazio entrerà ufficialmente nel vivo a metà agosto. Il calendario non ammette distrazioni: l'appuntamento da cerchiare in rosso è il 16 agosto, quando i biancocelesti scenderanno in campo all'Olimpico per disputare i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. L'avversario di turno sarà il Mantova, una sfida secca in cui la Lazio dovrà cercare di superare il turno e iniziare col piede giusto il cammino nella competizione tricolore.