Venezia, Stroppa esonerato dopo Bergamo: chi può arrivare in panchina

Il Venezia esonera Stroppa dopo la sconfitta di Bergamo

La sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo costa la panchina a Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Venezia ha deciso di esonerare l’allenatore per provare a dare una scossa all’ambiente dopo un avvio di campionato senza punti.

Zero punti dopo sei giornate: il dato del Venezia

La squadra è ancora ferma a zero punti dopo sei gare. Con questo risultato, il Venezia è diventato la quarta squadra nella storia della Serie A a non raccogliere punti nelle prime sei giornate.

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