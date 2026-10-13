Venezia, Stroppa esonerato dopo Bergamo: chi può arrivare in panchina
Il club cambia allenatore dopo la sconfitta contro l’Atalanta e sei gare di campionato senza punti. Paolo Zanetti è un possibile sostituto.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Il Venezia esonera Stroppa dopo la sconfitta di Bergamo
La sconfitta contro l’Atalanta a Bergamo costa la panchina a Giovanni Stroppa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Venezia ha deciso di esonerare l’allenatore per provare a dare una scossa all’ambiente dopo un avvio di campionato senza punti.
Zero punti dopo sei giornate: il dato del Venezia
La squadra è ancora ferma a zero punti dopo sei gare. Con questo risultato, il Venezia è diventato la quarta squadra nella storia della Serie A a non raccogliere punti nelle prime sei giornate.
Nella pagina successiva: Zanetti, l'ipotesi per la panchina