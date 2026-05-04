Conferenza Bianchetti: "Il mister ci ha dato la sua idea ma è difficile in poco tempo"

Matteo Bianchetti ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Cremonese-Lazio.

Il fallo su Tavares sul primo gol? È una cosa su cui il mister insiste da tempo. Durante l’anno è mancato in più di un’occasione un fallo tattico. Maleh ha valutato diversamente, stava facendo un bell’intervento poi ha mancato la palla e sono ripartiti. Ma non possiamo permetterci certe distrazioni, le stiamo pagando a caro prezzo.

Se manca qualità? Sono domande da fare alla società quando ha fatto certe scelte. Conosciamo le qualità di giocatori che sono andati via, siamo questi e dobbiamo tirare fuori il meglio con le armi che abbiamo provando a sopperire a mancanze tecniche. Abbiamo altre qualità che possono darci il risultato, dobbiamo riuscirci. Non penso manchi orgoglio, abbiamo sempre provato a fare il massimo. In tante partite abbiamo preso gol dopo pochi minuti, è stata una costante. Tre anni fa la Serie A è stata un’agonia, non siamo mai stati vicini a salvarsi. Quest’anno nessuno si aspettava dopo il girone di andata quello che è successo. Stiamo dimostrando di esserci nelle ultime gare, ma paghiamo ancora errori che ci hanno penalizzato tutto l’anno.

Nell’azione in cui prendiamo il gol avevamo aperto il campo, poi abbiamo perso palla e loro ripartiti bene. Noslin fa anche un gran gol, ma dobbiamo essere più maturi. Va bene provare a vincerla ma dobbiamo essere più maturi, non si può perdere un punto così, sarebbe stato importantissimo. Come se ne esce? Sicuramente stasera non è facile, c’è tanta delusione. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Domani dobbiamo resettare e pensare al Pisa. Questa è andata, rimangono tre partite e dobbiamo dare il massimo. Siamo una squadra matura,non possiamo farci condizionare.

Possibilità di salvezza?Non so le percentuali, il Lecce ha un bel vantaggio ma le partite vanno giocate. Vedremo alla fine.

Mister Giampaolo? Giampaolo è arrivato e ci ha dato la sua idea, non è facile con poche settimane. A inizio anno forse avremmo avuto più tempo per adattarci, ma il campo dimostra che stiamo provando a giocare con le sue idee. Purtroppo stanno mancando i risultati.