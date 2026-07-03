Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio: ufficiale

Era già tutto concordato da mesi e si attendeva solo l'ufficialità, che adesso è arrivata: Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Il terzino sinistro arriva a titolo definitivo a parametro zero dal Villareal sottoscrivendo con il club biancoceleste un accordo triennale. Di seguito il comunicato ufficiale della Lazio.

Il comunicato ufficiale

La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro.

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