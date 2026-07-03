Bisignani: "Non dobbiamo abbassare l'attenzione. Significativa la presenza di Rocca. Lotito-politica? Qualcosa si è rotto"

All'indomani della manifestazione dei tifosi laziali, diverse voci protagoniste del pomeriggio tutto a tinte biancocelesti sono nuovamente intervenute nel corso delle trasmissioni radiofoniche. Tra questi anche Luigi Bisignani, ospite d'onore della protesta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

La serata di ieri è stata una grande emozione, non è da tutti trovarsi davanti a 20mila persone che ti ascoltano. Il vero senso di essere laziale è quello di tramandare fino ai nipotini la propria passione. Ho visto signore anziane e bimbi, questa è l’essenza di tutto. Non sono storie di insulti a Lotito, ma sono storie di vita laziale.

Noi non dobbiamo abbassare questa attenzione e questo interesse. L’11 Luglio ci saranno gli Stati Generali a Via con di Lana, poi dobbiamo prepararci alla trasferta di Bologna. La presenza del Governatore del Lazio, Francesco Rocca, è stata molto significativa. Per la prima volta abbiamo avuto la percezione vera e la presenza del potere che si schiera al fianco dei tifosi. E’ stato uno step fondamentale.