Romagnoli: futuro ancora da definire, le parole di Cardone

“Al momento non pensiamo ad un futuro alla Lazio”

È ancora tutto da definire per Romagnoli. La sua partenza per il Qatar sembrava sicura, poi la situazione si è complicata con la morte dell'emiro Al Thani. Già a gennaio il suo trasferimento era stato chiuso, al punto che Romagnoli andò sotto la curva per salutare la tifoseria laziale nel match contro il Lecce. “L'Al Sadd vuole Romagnoli, al momento non pensiamo a un futuro alla Lazio” erano state queste le parole del suo agente Raiola.

La settimana decisiva per Romagnoli

Romagnoli ha quindi ricominciato ad allenarsi a Formello e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'Al Sadd potrebbe avere soltanto rinviato un addio. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per decidere il futuro del difensore, che è disposto anche ad aspettare per provare a sbloccare la situazione. Solo caso in cui la trattava in Qatar dovesse concludersi prenderebbe in considerazione altre destinazioni. Potrebbero anche tornare d'attualità altre piste, l'Atalanta resta attualmente quella più concreta. Nell'era Sarri è stato al centro della difesa, l'ostacolo principale resta però l'ingaggio.

L'intervento di Cardone

Le parole di Cardone, intervenuto ai microfoni di Radio Sei: Romagnoli da definire, Markmann?

Nonostante sia saltato l'affare Romagnoli-Al Sadd, comunque 20 milioni li hai. Se vuoi chiudere Markmann si può fare, a Gattuso piace. L’operazione è sui 7 milioni, compresi due di bonus. Si tratta di un ragazzo ‘acerbo’, però ha aggressività e velocità che possono fare al caso della Lazio, soprattutto se vuole giocare col baricentro alto. Le parti sono molto vicine, è possibile che la lentezza nella chiusura dipenda dalla vicenda Sergi Dominguez, che resta la priorità dei biancocelesti. I soldi che si perdono per Polymarket, più agli bbonamenti non sottoscritti, più i biglietti che saranno di meno rispetto al solito, sono danni per il bilancio. Rappresentano perdite ingenti per una società che si autofinanzia come la Lazio.

Flaminio?